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20:41, 8 июня 2025Спорт

Названы основные кандидаты на пост главного тренера ЦСКА

«Чемпионат»: Осинькин и Алмейда — основные кандидаты на пост тренера ЦСКА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Игорь Осинькин

Игорь Осинькин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Чемпионат» со ссылкой на источник назвал основных кандидатов на пост главного тренера футбольного клуба ЦСКА.

По информации издания, армейский клуб могут возглавить экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин и бывший тренер греческого АЕКа Матиас Алмейда. Отмечается, что до конца следующей недели совет директоров клуба при участии Максима Орешкина утвердит нового тренера.

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер ЦСКА Марко Николич покинет свой пост и продолжит карьеру в греческом клубе АЕК. Уточнялось, что Николич договорился с АЕКом о сроках контракта и зарплате, однако греческий клуб пока не выплатил отступные армейцам.

Тренер связан с ЦСКА контрактом до 2026 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России в прошедшем сезоне.

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