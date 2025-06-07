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07:40, 7 июня 2025Спорт

Главный тренер ЦСКА покинет свой пост

Главный тренер Николич покинет ЦСКА и возглавит греческий АЕК
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Марко Николич

Марко Николич. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сербский специалист Марко Николич покинет пост главного тренера ЦСКА и продолжит карьеру в греческом футбольном клубе АЕК. Об этом пишет gazzetta.gr.

Отмечается, что Николич договорился с АЕКом о сроках контракта и зарплате, однако греческий клуб пока не выплатил отступные армейцам. Тренер связан с ЦСКА контрактом до 2026 года.

1 июня московский ЦСКА победил «Ростов» в финале Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Лужники» в Москве. Основное время игры завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти победу со счетом 4:3 одержали армейцы. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил один пенальти.

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