Футболист «Сантоса» Неймар заболел коронавирусом

Футболист «Сантоса» Неймар заболел коронавирусом. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, у нападающего появились симптомы заболевания 5 июня. С того момента он прекратил тренировки. В настоящее время бразилец проходит лечение и восстанавливается дома.

Неймар — воспитанник «Сантоса». Он выступал за клуб с 2009 по 2013 год, после чего перешел в «Барселону». Затем он играл за ПСЖ и «Аль-Хиляль», а в январе 2025-го вернулся в «Сантос».

После возвращения форвард провел за «Сантос» 12 матчей, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи. Контракт Неймара с клубом истекает 30 июня.

