Пенсионер использовал средство от крыс против детей

В Чебоксарах пенсионер использовал звуковой отпугиватель для крыс против детей

Жилец одного из домов в Чебоксарах использовал звуковой отпугиватель для крыс против соседских детей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

70-летнего россиянина раздражал шум, который издают дети. Он неоднократно вступал из-за этого в конфликты с другими жильцами, в ходе которых угрожал родителям ребят. Теперь мужчина пытается отпугнуть детей неприятным звуком.

По словам соседей, проблема существует не один год. Несколько лет назад пенсионер выстрелил солью из ружья по восьмилетнему мальчику. Кроме того, он несколько раз портил автомобили родителей детей, которые ему не нравятся.

Ранее в Калининграде задержали мужчину, который поссорился с 67-летним соседом и выстрелил ему в лицо аэрозольным устройством в ответ на просьбы не шуметь.