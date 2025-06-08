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00:11, 8 июня 2025Спорт

Появились подробности о допросе футболиста «Динамо» в Эстонии после его слов о России

Футболиста «Динамо» Эли Дасу не будут задерживать в Эстонии после слов о России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Darko Vojinovic / Reuters

Эстонская полиция не будет задерживать защитника сборной Израиля и московского «Динамо» Эли Дасу после его комплиментарных слов в адрес России. Подробности появились у Sport24.

По информации источника, у правоохранительных органов нет оснований для задержания футболиста. Отмечается, что израильской стороне удалось урегулировать ситуацию с Эстонской футбольной ассоциацией, а также с МИД Израиля в Таллине.

Ранее стало известно, что эстонская полиция допросила Дасу после его комплиментарных слов в адрес России. Отмечалось, что футболиста могут задержать в Эстонии, чтобы еще раз допросить.

Даса пополнил состав «Динамо» в сентябре 2022-го. Он называл россиян прекрасным народом и восхитился тем, что в такой большой стране собрано множество вер и культур.

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