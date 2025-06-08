Появились подробности о допросе футболиста «Динамо» в Эстонии после его слов о России

Футболиста «Динамо» Эли Дасу не будут задерживать в Эстонии после слов о России

Эстонская полиция не будет задерживать защитника сборной Израиля и московского «Динамо» Эли Дасу после его комплиментарных слов в адрес России. Подробности появились у Sport24.

По информации источника, у правоохранительных органов нет оснований для задержания футболиста. Отмечается, что израильской стороне удалось урегулировать ситуацию с Эстонской футбольной ассоциацией, а также с МИД Израиля в Таллине.

Ранее стало известно, что эстонская полиция допросила Дасу после его комплиментарных слов в адрес России. Отмечалось, что футболиста могут задержать в Эстонии, чтобы еще раз допросить.

Даса пополнил состав «Динамо» в сентябре 2022-го. Он называл россиян прекрасным народом и восхитился тем, что в такой большой стране собрано множество вер и культур.