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12:33, 8 июня 2025Мир

Трамп высказался о беспорядках в Калифорнии

Трамп поблагодарил Нацгвардию США за подавление беспорядков в Лос-Анджелесе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Eric Thayer / AP

Президент США Дональд Трамп поблагодарил солдат Национальной гвардии за подавление беспорядков в Калифорнии. Заявление было опубликовано на его странице в соцсети Truth Social.

«Национальная гвардия проделала в Лос-Анджелесе отличную работу после двух дней насилия, столкновений и беспорядков. Некомпетентные губернатор [Калифорнии Гэвин] Ньюсом и мэр [Лос-Анджелеса Карен] Басс, как обычно, (...) не смогли справиться с задачей. Никто не будет мириться с этими леворадикальными протестами», — высказался Трамп.

Американский лидер также сообщил, что ввел запрет на ношение масок во время акций протеста.

Ранее стало известно, что Трамп решил направить две тысячи солдат Нацгвардии США для разгона протестов в Калифорнии. В ответ губернатор штата заявил, что такая мера только усилит напряженность.

6 июня в Лос-Анджелесе прошли массовые задержания нелегальных мигрантов. В городе начались демонстрации, во время которых произошли стычки протестующих с полицейскими. В Белом доме назвали происходящее мятежом.

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