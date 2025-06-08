В Госдуме отреагировали на допрос футболиста «Динамо» в Эстонии после его слов о России

Свищев назвал допрос футболиста «Динамо» Дасу в Эстонии спланированной акцией

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на то, что эстонская полиция допросила защитника сборной Израиля и московского «Динамо» Эли Дасу после его комплиментарных слов в адрес России. Его слова приводит РИА Новости.

Свищев назвал визит полиции хорошо спланированной акцией, направленной на то, чтобы передать информацию СМИ. «Это некий элемент давления на тех спортсменов, которые играют в российских клубах», — заявил он.

Ранее стало известно, что эстонская полиция допросила Дасу после его комплиментарных слов в адрес России. Отмечалось, что футболиста могут задержать в Эстонии, чтобы еще раз допросить.

Даса пополнил состав «Динамо» в сентябре 2022-го. Он называл россиян прекрасным народом и восхитился тем, что в такой большой стране собрано множество вер и культур.