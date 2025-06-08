Мирошник: Зеленский не принимает тела бойцов из-за страха раскрытия потерь ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не принимает тела погибших украинских военнослужащих из-за страха раскрытия реальных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

Ранее экс-депутат Верховной рады Александр Дубинский подчеркнул, что отказ Украины забрать у России тела бойцов ВСУ говорит о том, что Владимиру Зеленскому не нужны ни живые, ни мертвые украинцы.

До этого бывший офицер ВС США Станислав Крапивник отметил, что Киев, отказавшись забирать тела убитых солдат ВСУ, неуважительно отнесся к своим павшим бойцам.