Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:44, 8 июня 2025Ценности

В Петербурге за 140 миллионов рублей продадут старинную квартиру коллекционера

В Петербурге за 140 миллионов рублей продадут квартиру коллекционера Жевержеева
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: Яндекс Недвижимость

В Санкт-Петербурге за десятки миллионов рублей продадут старинную квартиру российского коллекционера и мецената Левкия Жевержеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее объявление.

Известно, что шестикомнатная квартира площадью 360 квадратных метров располагается на улице Рубинштейна. При этом за нее назначена цена в 140 миллионов рублей.

«Квартира хоть и без ремонта, но зато нет неузаконенных перепланировок. Все помещения имеют правильную прямоугольную форму. Поэтому при ремонте можно найти сокровища», — говорится в объявлении.

Отмечается, что данное жилье 150 лет передавалось из поколения в поколение и выставлено на продажу впервые за указанный срок.

В мае артистка балета Анастасия Волочкова продала свою шестикомнатную квартиру с лепниной и расписными потолками в центре Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Увидев тела украинских бойцов на границе, западные СМИ поменяли свое отношение к Киеву. Что их возмутило?

    В России объяснили отказ Украины забирать тела бойцов ВСУ

    Украина пообещала забрать тела военных на следующей неделе

    В Петербурге за 140 миллионов рублей продадут старинную квартиру коллекционера

    В США захотели построить 10 ядерных реакторов после указа Трампа

    Грета Тунберг заявила о намерении довезти гумпомощь в Газу невзирая на угрозу ее жизни

    Главный тренер сборной Италии объявил об отставке

    Звезда «Эйфории» ответила на критику мыла с каплями воды из ее ванны

    Российские ветеринары случайно удалили собаке здоровый орган и забыли в ране салфетку

    На Оксане Самойловой лопнуло платье на премии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости