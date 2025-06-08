В Петербурге за 140 миллионов рублей продадут старинную квартиру коллекционера

В Петербурге за 140 миллионов рублей продадут квартиру коллекционера Жевержеева

В Санкт-Петербурге за десятки миллионов рублей продадут старинную квартиру российского коллекционера и мецената Левкия Жевержеева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее объявление.

Известно, что шестикомнатная квартира площадью 360 квадратных метров располагается на улице Рубинштейна. При этом за нее назначена цена в 140 миллионов рублей.

«Квартира хоть и без ремонта, но зато нет неузаконенных перепланировок. Все помещения имеют правильную прямоугольную форму. Поэтому при ремонте можно найти сокровища», — говорится в объявлении.

Отмечается, что данное жилье 150 лет передавалось из поколения в поколение и выставлено на продажу впервые за указанный срок.

В мае артистка балета Анастасия Волочкова продала свою шестикомнатную квартиру с лепниной и расписными потолками в центре Санкт-Петербурга.