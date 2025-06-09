Бывший легионер «Динамо» вспомнил о полете на сломанном самолете в России

Экс-игрок «Динамо» Манише: В России перед полетом у самолета отвалились гайки

Бывший легионер «Динамо» Манише вспомнил о полете на сломанном самолете в России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Помню, мы играли в гостях, я тогда еще забил. Летим обратно: зашли в самолет, смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолета! А у нас еще борт такой, весьма старенький», — поделился португалец. Футболист признался, что сейчас это звучит как веселая байка, но тогда он переживал.

Манише выступал за московское «Динамо» с 2005-го по 2006-й. Всего в составе команды он провел 13 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее венесуэльский нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал об удивившей его особенности россиян. «Меня очень сильно удивляет местная дисциплинированность. К примеру, все уважают дорожные знаки и светофоры, никто не нарушает правил. Улицы чистые, и их регулярно убирают», — заявил он.