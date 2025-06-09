Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
96:73
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Хорватия
5:1
Завершен
Чехия
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 4-й тур
Флорида Пантерз
6:1
Завершен
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 3-й матч
Диана Шнайдер
Сегодня
17:45 (Мск)
Магдалена Френх
Лондон (ж)
07:11, 10 июня 2025Спорт

Головин рассказал о нежелании сниматься в рекламе

Александр Головин рассказал о нежелании сниматься в рекламе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о нежелании сниматься в рекламе. Он высказался на канале «Это футбол, брат!» в YouTube.

Хавбек вспомнил об опыте взаимодействия с компанией Gillette, для которой он снимался в рекламном ролике. «Снимался чуть ли не 11 часов — вышел ролик на 20 секунд. Заставляли бриться по полтора часа. Потом (у меня было) раздражение», — отметил Головин.

Россиянин добавил, что после этого отказывается от подобных предложений. «Просто мне это не нравится», — заявил Головин.

Ранее футболист рассказал об успехах в изучении французского языка. «Плохо очень все», — заявил Головин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если соизволят». МИД Казахстана заявил, что с февраля ждет ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию

    Гладков раскрыл последствия ежедневных украинских обстрелов

    Еще один беспилотник ВСУ пытался атаковать Ленинградскую область

    Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотников

    Раскрыто число раненных и погибших при атаках ВСУ россиян за неделю

    Россиянам рассказали о недорогих направлениях для летнего морского отдыха

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» порадовала фанатов фотосессией без штанов

    Головин рассказал о нежелании сниматься в рекламе

    Неспособному продержаться в постели дольше 30 секунд мужчине дали совет

    Шансы ВСУ остановить российское наступление с помощью дронов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости