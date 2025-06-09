Александр Головин рассказал о нежелании сниматься в рекламе

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о нежелании сниматься в рекламе. Он высказался на канале «Это футбол, брат!» в YouTube.

Хавбек вспомнил об опыте взаимодействия с компанией Gillette, для которой он снимался в рекламном ролике. «Снимался чуть ли не 11 часов — вышел ролик на 20 секунд. Заставляли бриться по полтора часа. Потом (у меня было) раздражение», — отметил Головин.

Россиянин добавил, что после этого отказывается от подобных предложений. «Просто мне это не нравится», — заявил Головин.

Ранее футболист рассказал об успехах в изучении французского языка. «Плохо очень все», — заявил Головин.