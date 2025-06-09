Александр Головин об успехах в изучении французского: Плохо очень все

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин тремя словами оценил успехи в изучении французского языка. Он высказался на канале «Это футбол, брат!» в YouTube.

«Плохо очень все», — заявил футболист. Он добавил, что понимает все, что связано с футболом, но в общении в быту испытывает сложности.

Головин добавил, что с партнерами по команде общается на английском языке. «Нет никого, кто не знал бы английского», — заявил футболист.

В октябре 2024-го Головин продлил контракт с клубом до 2029 года. Он защищает цвета «Монако» с 2018-го.