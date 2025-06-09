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20:00, 9 июня 2025Спорт

Головин тремя словами оценил успехи в изучении французского языка

Александр Головин об успехах в изучении французского: Плохо очень все
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин тремя словами оценил успехи в изучении французского языка. Он высказался на канале «Это футбол, брат!» в YouTube.

«Плохо очень все», — заявил футболист. Он добавил, что понимает все, что связано с футболом, но в общении в быту испытывает сложности.

Головин добавил, что с партнерами по команде общается на английском языке. «Нет никого, кто не знал бы английского», — заявил футболист.

В октябре 2024-го Головин продлил контракт с клубом до 2029 года. Он защищает цвета «Монако» с 2018-го.

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