Губерниев поставил диагноз Гашеку

Губерниев о Гашеке: Шизофрения и озабоченность Россией сексуального характера

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поставил диагноз двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Губерниев заявил, что Гашека можно только пожалеть, ведь он претендует на место в психоневрологическом диспансере. «Это абсолютная шизофрения, его жалко. Не знаю, можно ли это вылечить. Очевидно, у него какая-то озабоченность Россией, возможно, даже сексуального характера», — поделился мнением журналист.

Комментатор предположил, что у Гашека неразделенная любовь Александру Овечкину, поэтому он критикует приезд хоккеиста в Россию и посещение Совета Федерации. «Гашеку хотелось бы чего-то большего. Очевидно, это какое-то расстройство, поэтому пожелаем ему скорейшего выздоровления», — отметил Губерниев.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.