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10:22, 9 июня 2025Спорт

Губерниев поставил диагноз Гашеку

Губерниев о Гашеке: Шизофрения и озабоченность Россией сексуального характера
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев поставил диагноз двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Губерниев заявил, что Гашека можно только пожалеть, ведь он претендует на место в психоневрологическом диспансере. «Это абсолютная шизофрения, его жалко. Не знаю, можно ли это вылечить. Очевидно, у него какая-то озабоченность Россией, возможно, даже сексуального характера», — поделился мнением журналист.

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Комментатор предположил, что у Гашека неразделенная любовь Александру Овечкину, поэтому он критикует приезд хоккеиста в Россию и посещение Совета Федерации. «Гашеку хотелось бы чего-то большего. Очевидно, это какое-то расстройство, поэтому пожелаем ему скорейшего выздоровления», — отметил Губерниев.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.

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