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10:51, 9 июня 2025Экономика

Курс рубля к турецкой лире установил исторический рекорд

Стоимость турецкой лиры впервые опустилась ниже двух рублей
Дмитрий Воронин

Фото: evp82 / Shutterstock / Fotodom

Курс российской валюты к турецкой установил исторический рекорд — стоимость лиры впервые опустилась ниже двух рублей за доллар, свидетельствуют данные торгов.

Указанную отметку лира пробила еще в пятницу вечером, а 9 июня показатель вновь обновил минимум, достигнув 1,9931 рубля.

По словам главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной, одним из главных факторов наблюдающегося в 2025 году укрепления отечественной валюты стала денежно-кредитная политика ЦБ и, соответственно, высокие процентные ставки.

Что касается лиры, то она в последние месяцы продолжает снижаться, хотя ставки турецкого регулятора гораздо выше, чем установленные их российскими коллегами. В начале февраля доллар впервые достиг уровня в 36 лир, а в марте, на фоне ареста мэра Стамбула, краткосрочно подскакивал выше 41. На момент написания материала его стоимость составляла 39,21 лиры.

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