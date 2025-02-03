Турецкая лира обновила исторический минимум

Доллар достиг значения 36 лир после публикации данных об инфляции в Турции

Курс доллара к турецкой лире 3 февраля обновил исторический максимум в 36 лир. Это произошло на фоне публикации статистики об инфляции в Турции и укрепления американской валюты на мировых площадках, уточняет РИА Новости.

В 14:26 мск курс американской валюты по отношению к лире увеличивался на 0,83 процента, до 35,9931 лиры за доллар. При этом максимальное значение, зафиксированное в понедельник, оказалось на уровне 36,0015 лиры.

По данным турецкого Института статистики (TÜİK), годовая инфляция в стране в январе составила 42,12 процента. Фактический показатель оказался выше прогнозного, который ранее ожидался на уровне 41,25 процента. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рост индекса потребительских цен в январе 2025 года составил 5,03 процента в месячном выражении, тогда как в декабре находился на уровне 1,03 процента.

Новый виток инфляции вызван удорожанием услуг образования и здравоохранения, пояснил Чернов. Также в Турции выросла стоимость жилья и сервисов, связанных с общепитом.

Доллар растет к мировым валютам на фоне опасений из-за торговой политики Дональда Трампа. Подписанный им указ о новых пошлинах в отношении Мексики, Канады и Китая вступит в силу с 4 февраля. Индийская рупия на фоне этих новостей в понедельник также рухнула до минимальных значений к доллару.