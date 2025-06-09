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16:09, 9 июня 2025Спорт

Минспорт оценил работу Вяльбе

Министр спорта Дегтярев: Глава ФЛГР Вяльбе скорректировала свою линию поведения
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев оценил работу главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Его слова приводит РИА Новости.

«У нее уже нет таких высказываний, она скорректировала свою линию поведения. Это говорит о том, что она прислушивается к позиции министра, президента ОКР», — заявил Дегтярев. Он добавил, что оценка работы Вяльбе на посту будет произведена на конференции федерации в марте-апреле 2026-го.

Осенью 2024-го Вяльбе предлагала сбросить на Лондон бомбу для допуска российских лыжников к международным турнирам. По ее мнению, в этом случае бан со стороны западных стран перестанет действовать.

Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года. Из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) россияне не выступают на мировой арене.

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