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07:46, 9 июня 2025Россия

Момент мощного взрыва в атакованной ВСУ Чувашии попал на видео

В сети появились кадры момента мощного взрыва в атакованной ВСУ Чувашии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры мощного взрыва в Чувашии, которая в ночь на понедельник, 9 июня, попала под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден огненный шар пламени, за которым следует мощный звук взрыва. Затем дым от него заполоняет пространство.

ВСУ атаковали Чувашию ночью 9 июня. Как сообщил губернатор Олег Николаев, Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали на территории Всероссийского научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института релестроения в Чебоксарах. Кроме того, дроны сбили в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов. В сети уже появились кадры момента атаки ВСУ на регион.

По данным Минобороны, всего над Россией сбили 49 дронов. Помимо Чувашии, под удар попали Курская, Нижегородская, Орловская, Воронежская, Брянская и Белгородская области.

ЖЗЛ
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