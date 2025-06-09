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12:19, 9 июня 2025Экономика

Попавшая под санкции российская компания покинула четвертое в мире месторождение алмазов

Доля «Алросы» в ангольском проекте «Катока» перешла к структуре госфонда Омана
Дмитрий Воронин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Доля российской алмазодобывающей компании «Алроса» в ангольском проекте «Катока» перешла к структуре Фонда национального благосостояния Омана, компании Taadeen. Об этом сообщает ТАСС.

«Алросе» в указанном четвертом в мире месторождении по объему залежей и добыче алмазов принадлежал 41 процент при 59 процентах у местной госкомпании Endiama.

Как ранее рассказал замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, попавшую под санкции российскую компанию стали просить побыстрее покинуть проект власти этой африканской страны, с точки зрения которых ее участие в качестве акционера мешает развивать бизнес.

Сначала замминистра называл в качестве предполагаемого срока выхода «Алросы» из Анголы декабрь 2024 года, позднее речь шла о 30 июня текущего года.

В конце 2023 года, комментируя европейские санкции против российских алмазов, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пообещал обходить ограничения, отметив, что к их введению готовились.

Ситуация в мировой отрасли в целом остается напряженной. По данным журналистов, ее крупнейший участник, компания De Beers, начала тайно продавать необработанные алмазы узкому кругу клиентов, предоставляя этим избранным значительные скидки с целью сокращения растущих запасов без открытого снижения цен.

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