Трамп на турнире UFC услышал песню Кадышевой «Широка река»

Трамп услышал песню Кадышевой «Широка река» во время выхода бойца Спивака на UFC

Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC и услышал песню советской и российской звезды Надежды Кадышевой «Широка река». Под эту композицию выходит на ринг боец смешанных единоборств, тяжеловес Сергей Спивак по прозвищу Полярный Медведь, передает URA.RU.

Турнир, на который приехал Трамп, проходил 8 июня в Пруденшал-центре в Ньюарке. Американский лидер расположился в одной из лож вместе с президентом UFC Дэйном Уайтом. Вместе они наблюдали за выходом молдавского бойца смешанных единоборств Сергея Спивака под песню «Широка река».

Спивак всегда выходит на ринг под эту композицию. В своих интервью он объяснял, что песня помогает ему расслабиться и настроиться на победу. Спокойным ритм помогает ему успокоиться и принять бой с холодной головой.