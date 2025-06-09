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06:59, 9 июня 2025Мир

Трамп на турнире UFC услышал песню Кадышевой «Широка река»

Трамп услышал песню Кадышевой «Широка река» во время выхода бойца Спивака на UFC
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vincent Carchietta / Reuters

Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC и услышал песню советской и российской звезды Надежды Кадышевой «Широка река». Под эту композицию выходит на ринг боец смешанных единоборств, тяжеловес Сергей Спивак по прозвищу Полярный Медведь, передает URA.RU.

Турнир, на который приехал Трамп, проходил 8 июня в Пруденшал-центре в Ньюарке. Американский лидер расположился в одной из лож вместе с президентом UFC Дэйном Уайтом. Вместе они наблюдали за выходом молдавского бойца смешанных единоборств Сергея Спивака под песню «Широка река».

Спивак всегда выходит на ринг под эту композицию. В своих интервью он объяснял, что песня помогает ему расслабиться и настроиться на победу. Спокойным ритм помогает ему успокоиться и принять бой с холодной головой.

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