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10:42, 9 июня 2025Мир

В МИД назвали условия урегулирования конфликта с Западом

Рябков: Без остановки экспансии НАТО решить конфликт РФ с Западом невозможно
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Без остановки экспансии НАТО решить конфликт России с Западом невозможно, это острый вопрос для Москвы. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, США должны сделать практические шаги, чтобы устранить первопричины противоречий в области безопасности. «Среди этих причин на переднем плане — экспансия НАТО. Без решения этой принципиальной и острейшей для нас проблемы урегулировать нынешний конфликт в Евроатлантике просто невозможно», — пояснил замминистра.

По мнению Рябков, американская сторона осознает «многослойность сложившейся ситуации» и не торопится выдвигать «скороспелые инициативы по контролю над вооружениями». «Во всяком случае, никакой конкретики на этот счет с американской стороны нам не поступало», — заключил он.

Ранее Рябков заявил, что будущее украинского конфликта покажет, насколько серьезен настрой Соединенных Штатов на выправление отношений с Россией. По словам дипломата, для возобновления полноформатного и конструктивного диалога с США требуется надежный военно-политический фундамент, главным образом — в виде устойчивой нормализации двусторонних отношений.

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