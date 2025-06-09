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07:13, 9 июня 2025Мир

В МИД РФ высказались по поводу налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном

Рябков: События на Украине покажут, готовы ли США наладить отношения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Будущее украинского конфликта покажет, насколько серьезен настрой Соединенных Штатов на выправление отношений с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

По словам дипломата, для возобновления полноформатного и конструктивного диалога с США, требуется надежный военно-политический фундамент. Главным образом, в виде устойчивой нормализации двусторонних отношений.

«Основным и безальтернативным элементом нормализации должна стать готовность Вашингтона на деле проявлять уважение к коренным интересам России», — высказался Рябков.

Ранее Сергей Рябков заявил, что ведущие государства Европы превращаются в главное препятствие на пути к миру на Украине. Дипломат считает, что руководство ЕС и НАТО настраивают Киев на продолжение боевых действий.

До этого замглавы МИД сообщил, что РФ проявила максимальную выдержку после атак Вооруженных сил Украины на российские аэродромы и железнодорожные пути в преддверии второго раунда переговоров.

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