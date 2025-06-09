В МИД РФ высказались по поводу налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном

Рябков: События на Украине покажут, готовы ли США наладить отношения с Россией

Будущее украинского конфликта покажет, насколько серьезен настрой Соединенных Штатов на выправление отношений с Россией. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

По словам дипломата, для возобновления полноформатного и конструктивного диалога с США, требуется надежный военно-политический фундамент. Главным образом, в виде устойчивой нормализации двусторонних отношений.

«Основным и безальтернативным элементом нормализации должна стать готовность Вашингтона на деле проявлять уважение к коренным интересам России», — высказался Рябков.

Ранее Сергей Рябков заявил, что ведущие государства Европы превращаются в главное препятствие на пути к миру на Украине. Дипломат считает, что руководство ЕС и НАТО настраивают Киев на продолжение боевых действий.

До этого замглавы МИД сообщил, что РФ проявила максимальную выдержку после атак Вооруженных сил Украины на российские аэродромы и железнодорожные пути в преддверии второго раунда переговоров.

