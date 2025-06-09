В ЦСКА заявили о разочаровании из-за ухода главного тренера

Роман Бабаев об уходе Марко Николича из ЦСКА: Мы разочарованы

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на уход с поста главного тренера команды Марко Николича. Об этом сообщается в Telegram-канале красно-синих.

Функционер заявил, что в команде разочарованы случившимся. «Но мы как клуб не имеем права грустить и ностальгировать. Сейчас мы обязаны оперативно решить вопрос с новым главным тренером», — заявил Бабаев.

Гендиректор ЦСКА добавил, что с тренером не было никаких конфликтов, а специалист не ставил руководству ультиматумов. «Мы верили, что наш проект долгосрочен, и медали не являются его конечной точкой», — отметил Бабаев.

Об уходе Николича было объявлено ранее 9 июня. Он не стал раскрывать причины своего решения, назвав это личным вопросом.

Серб возглавил ЦСКА летом прошлого года. В минувшем сезоне он привел армейцев к победе в Кубке России и бронзовым медалям РПЛ.