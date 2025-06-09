Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|Финал
Хорватия
Сегодня
21:45 (Мск)
Чехия
ЧМ-2026 — Европа|Группа L. 4-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 3-й матч
Диана Шнайдер
Завтра
12:00 (Мск)
Магдалена Френх
Лондон (ж)
17:18, 9 июня 2025Спорт

В ЦСКА заявили о разочаровании из-за ухода главного тренера

Роман Бабаев об уходе Марко Николича из ЦСКА: Мы разочарованы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Роман Бабаев

Роман Бабаев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на уход с поста главного тренера команды Марко Николича. Об этом сообщается в Telegram-канале красно-синих.

Функционер заявил, что в команде разочарованы случившимся. «Но мы как клуб не имеем права грустить и ностальгировать. Сейчас мы обязаны оперативно решить вопрос с новым главным тренером», — заявил Бабаев.

Гендиректор ЦСКА добавил, что с тренером не было никаких конфликтов, а специалист не ставил руководству ультиматумов. «Мы верили, что наш проект долгосрочен, и медали не являются его конечной точкой», — отметил Бабаев.

Об уходе Николича было объявлено ранее 9 июня. Он не стал раскрывать причины своего решения, назвав это личным вопросом.

Серб возглавил ЦСКА летом прошлого года. В минувшем сезоне он привел армейцев к победе в Кубке России и бронзовым медалям РПЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    Лабрадор Спарта будет отвечать за безопасность аэропорта Камчатки

    Охотника за антиквариатом приговорили к тюремному сроку за финансирование терроризма

    В России ввели нормы по количеству задаваемого школьникам домашнего задания

    Российский спасатель вернул к жизни пострадавшего при пожаре мужчину

    «Интер» объявил имя нового главного тренера

    Сбежавшего из зоопарка под Ростовом кенгуру Сиднея поймали

    Врач призвал россиян забыть любовь к дивану ради защиты от одной опасной болезни

    Раскрыта дата запуска прямого железнодорожного сообщения между Россией и Северной Кореей

    В расправе над экс-депутатом Украины в Подмосковье оказался замешан 30-миллионный долг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости