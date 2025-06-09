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16:23, 9 июня 2025Спорт

ЦСКА объявил об уходе главного тренера

ЦСКА объявил об уходе главного тренера Николича
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Московский ЦСКА объявил об уходе главного тренера Марко Николича. Об этом сообщается на сайте команды.

Сербский специалист решил покинуть клуб и выкупить свой контракт. Также тренерский штаб покидают Радо Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич.

Николич назвал решение уйти из ЦСКА одним из самых сложных в карьере. «Не хочу останавливаться на причинах ухода, считаю это личным вопросом. Однако, конечно, вопрос не в деньгах и не в трансферах», — подчеркнул он.

Николич возглавил ЦСКА в июне 2024-го. Контракт был рассчитан до 2026 года. Под его руководством команда выиграла Кубок России в прошедшем сезоне.

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