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10:15, 10 июня 2025Ценности

Иванка Трамп опубликовала новые фото в купальниках

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка опубликовала фото в купальниках
Мария Винар

Фото: @ivankatrump

Американская предпринимательница и фотомодель Иванка Трамп опубликовала новые пляжные фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном кадре 43-летняя дочь президента США Дональда Трампа запечатлена в слитном купальнике голубого цвета. В то же время на другом снимке она предстала в черном бикини. На последнем фото бизнесвумен продемонстрировала фигуру в бюстгальтере и длинной юбке с пестрым принтом.

«Нет места, где бы я чувствовала себя более свободной, заземленной и спокойной. Океан восстанавливает, смиряет и вдохновляет», — отметила знаменитость в публикации, которая набрала 74,9 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп в мини-платье попала в объективы папарацци и взволновала общественность.

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