Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:27, 2 апреля 2025Ценности

Внешность Иванки Трамп на фото в мини-платье взволновала общественность

Мария Винар

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Американская предпринимательница и фотомодель Иванка Трамп попала в объективы папарацци и взволновала общественность. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

43-летняя дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа была замечена на семейной прогулке в Майами. Так, знаменитость предстала перед камерами в открытых туфлях и облегающем мини-платье белого цвета, оформленном небольшими вырезами на талии. При этом на размещенных кадрах видно, что она несла в руке блестящий клатч.

Читатели портала обратили внимание на внешность Трамп. По их мнению, наследница главы США сильно похудела. «"Оземпик" — это то, что помогло ей похудеть», «Какие худые ноги», «Она выглядит ужасно», «Она слишком сильно похудела. Она слишком много тренируется. Я не вижу всех этих мышц, которые она якобы нарастила», «Как по мне, она очень красивая», «У нее великолепная фигура, и эти ноги восхитительны», — обсуждали они в комментариях под материалом.

В феврале пользователи сети оценили внешность бывшей жены Дональда Трампа, американской актрисы и продюсера Марлы Мейплз.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Главная соперница Макрона оценила заявление Кремля по ее приговору. Она назвала его бумерангом

    Госдума приняла решение по законопроекту об отмене ЕГЭ

    Сербия нашла способ получать российскую нефть

    Внедрение цифрового рубля отложили

    По факту атаки дронов на жилые дома Курска возбудили дело

    В России задумали ограничить количество выдаваемых в одни руки банковских карт

    Подтверждена польза секса и мастурбации

    «VK Музыка» обновилась

    На западе Украины усилят охрану полиции

    Двоих сержантов ВФУ осудили за теракты в Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше