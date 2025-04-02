Внешность Иванки Трамп на фото в мини-платье взволновала общественность

Американская предпринимательница и фотомодель Иванка Трамп попала в объективы папарацци и взволновала общественность. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

43-летняя дочь новоизбранного президента США Дональда Трампа была замечена на семейной прогулке в Майами. Так, знаменитость предстала перед камерами в открытых туфлях и облегающем мини-платье белого цвета, оформленном небольшими вырезами на талии. При этом на размещенных кадрах видно, что она несла в руке блестящий клатч.

Читатели портала обратили внимание на внешность Трамп. По их мнению, наследница главы США сильно похудела. «"Оземпик" — это то, что помогло ей похудеть», «Какие худые ноги», «Она выглядит ужасно», «Она слишком сильно похудела. Она слишком много тренируется. Я не вижу всех этих мышц, которые она якобы нарастила», «Как по мне, она очень красивая», «У нее великолепная фигура, и эти ноги восхитительны», — обсуждали они в комментариях под материалом.

В феврале пользователи сети оценили внешность бывшей жены Дональда Трампа, американской актрисы и продюсера Марлы Мейплз.