Российский солдат обстрелял дом в Судже, целясь в направлении храма. Хинштейн заявил, что военный «ответит на другом суде»

Российский солдат устроил стрельбу из гранатомета по домам в Судже

Российский солдат устроил стрельбу из гранатомета по домам в Судже. Видео инцидента появилось в сети.

На кадрах военнослужащий с шевроном военной комендатуры стоит посреди улицы. Вероятно, ролик был снят вскоре после освобождения Суджи от украинских войск. Мужчина целится в сторону стоящего через дорогу здания и производит выстрел. В небо поднимается облако пыли, и виден купол храма.

Алаудинов захотел отправить в «Ахмат» стрелявших по храму в Судже

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов захотел отправить в чеченский батальон «Ахмат» бойцов, которые устроили эту стрельбу.

Алаудинов указал, что, судя по кадрам, это были не чеченские бойцы. «Когда их найдут, я надеюсь, что их мне передадут в спецназ "Ахмат", я найду для них [место] на передовой позиции», — сказал Алаудинов.

Он выразил уверенность, что после такой меры у виновных пропадет желание открывать огонь из оружия по пустым домам. Кроме того, генерал заверил, что представителей «Ахмата» в Судже нет, его подразделения находятся на самых сложных участках фронта.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Стрелявший позднее уходил от погони полиции и погиб в ДТП

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал данный инцидент.

«В соцсетях распространяется видео, где человек в российской военной форме целенаправленно бьет из гранатомета, как утверждается, по гражданской инфраструктуре в Судже. Выстрел едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки», — отметил он.

Хинштейн заявил, что сразу, как увидел ролик, обратился в органы военного управления и военной прокуратуры. Как выяснилось, по данному факту уже проведена проверка. «На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции», — написал Хинштейн.

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Он также заключил, что эта ситуация и ее развязка послужат предостережением для всех. «Урок всем, вне зависимости от религии», — закончил Хинштейн свой пост.

Появилось видео с места смерти стрелявшего из гранатомета в Судже военного

В сети появилось видео с места смерти бойца военной комендатуры, который стрелял из гранатомета. Три снятых очевидцами ролика опубликовал Telegram-канал «Колоколъ». Подлинность видео подтвердило издание «Регнум», которое разместило в Telegram кадры с того же ролика.

Автор одного из видео поясняет, что двое мужчин, находившихся в автомобиле, ехали по полосе встречного движения. На кадрах видны тела двух мужчин в военной форме. Еще один водитель подтвердил, что за рулем машины были военнослужащие. Он показал их тела и сильно поврежденный автомобиль, из-под капота которого виднелось пламя.