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11:05, 10 июня 2025Россия

Путин внес в Совфед представление о назначении замглавы Верховного суда

В СФ поступило представление Путина о назначении зампредседателя Верховного суда
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

В Совет Федерации (СФ) поступило представление президента России Владимира Путина о назначении судьи Верховного суда (ВС) Игоря Крупного заместителем председателя ВС. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале.

«Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству в соответствии с регламентом палаты рассмотрит указанную кандидатуру на своем заседании 17 июня», — сообщил Клишас.

Он добавил, что профильный комитет на следующий день, 18 июня, на заседании верхней палаты парламента предложит рассмотреть вопрос о назначении кандидатуры Крупного на указанную должность.

В апреле Совфед назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда России после одобрения ее кандидатуры специальной комиссией. Подносова стала первой женщиной, возглавившей Верховный суд. Она сменила на посту Вячеслава Лебедева, которого не стало 23 февраля.

ЖЗЛ
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