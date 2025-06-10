Российским пловцам запретили общаться со СМИ на Универсиаде в Германии

Российским пловцам запретили общаться со СМИ на Универсиаде-2025 в Германии

Российские пловцы и прыгуны в воду получат запрет на общение с представителями СМИ во время летней Универсиады-2025 в Германии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации университетского спорта (FISU).

В организации заявили, что ограничение связано с наличием у россиян нейтрального статуса. В FISU также подчеркнули, что всегда придерживаются правил международных федераций.

В ноябре 2024 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Отечественные спортсмены могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

Универсиада-2025 будет проходить в Германии с 16 по 27 июля. В 2023 году соревнования должны были состояться в Екатеринбурге, но их перенесли в китайский Чэнду.