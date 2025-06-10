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12:38, 10 июня 2025Россия

Стало известно об ударе по автозаправке в Белгороде

В Белгороде ударили по автозаправке на Сумской улице, есть пострадавшие
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Белгороде ударили по автозаправке Teboil, расположенной на Сумской улице, предварительно, есть пострадавшие. Об этом стало известно изданию Baza, подробности приводятся в Telegram-канале.

К месту происшествия выдвинулись оперативные службы. Власти российского города пока ситуацию не комментировали.

Подробности инцидента сейчас выясняются.

До этого сообщалось, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде пострадал восьмилетний ребенок. Кроме того, в результате падения обломков устройства в нескольких местах загорелась сухая растительность.

Как заверил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, возгорания были быстро ликвидированы.

Еще раньше в Курске беспилотник упал в школьном дворе. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

ЖЗЛ
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