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19:47, 10 июня 2025Спорт

Тарасова ответила выступившему против имени Загитовой в названии дворца спорта министру

Тарасова заявила, что в России принято называть стадионы в честь спортсменов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила министру спорта Татарстана Владимиру Леонову, который выступил против того, чтобы называть дворец спорта именем олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ее слова приводит Sport24.

Тарасова заявила, что мнение политика неинтересно и неправильно. Она подчеркнула, что в России принято называть стадионы в честь выдающихся спортсменов. «Алина из их региона, выдающаяся фигуристка», — добавила тренер.

Ранее Леонов отказался называть школу фигурного катания именем Загитовой. «Давайте говорить откровенно, девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор», — заявил Леонов.

Изначально власти Татарстана отказали Загитовой в строительстве собственной школы из-за дороговизны проекта. Позднее руководство согласовало строительство после снижения стоимости объекта.

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