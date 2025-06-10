Министр спорта Татарстана отказался называть школу фигурного катания именем Загитовой

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отказался называть школу фигурного катания именем олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Давайте говорить откровенно, девчонке 23 года, называть ее именем стадион — это перебор», — заявил Леонов. Он подчеркнул, что внутри дворца фигурного катания будет располагаться школа либо академия Загитовой.
Изначально власти Татарстана отказали Загитовой в строительстве собственной школы из-за дороговизны проекта. Позднее руководство согласовало строительство после снижения стоимости объекта.
Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.