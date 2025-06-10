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18:09, 10 июня 2025Мир

В Британии раскритиковали заявление генсека НАТО о русском языке

В Британии назвали генсека НАТО дерзким глупцом из-за слов о русском языке
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Toby Melville / Reuters

Лидер Социал-демократической партии Британии Уильям Клустон раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте и назвал его дерзким глупцом из-за слов главы альянса о русском языке. Политик прокомментировал заявления Рютте в соцсети Х.

«Я всегда считал Рютте дерзким глупцом. Его (..) комментарии — потратьте пять процентов или начните учить русский язык — напоминают его же вспышки гнева по поводу решения Британии выйти из ЕС», — написал Клустон.

Лидер британской партии призвал игнорировать Рютте.

Ранее генсек НАТО назвал членам альянса единственный способ избежать изучения русского языка. По его словам, государствам — членам альянса необходимо повысить военные расходы до пяти процентов ВВП. Если этого не произойдет, то, по мнению Рютте, им придется начать учить русский язык.

Глава альянса также выступил с мнением, что Россия якобы может напасть на страны альянса к 2029 году. Тогда же он отметил, что Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые.

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