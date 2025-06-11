Футболист «Зенита» выразил недоумение столетием клуба

Защитник «Зенита» Горшков: Когда тебе 99, как можно праздновать 100-летие?

Защитник «Зенита» Юрий Горшков выразил недоумение столетием клуба. Его комментарий приводит «Чемпионат».

По мнению футболиста, на момент последнего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зениту» было 99 лет. «Лично для меня 100 лет, когда тебе наступило 100. И дальше следующий год — юбилейный. Как можно, когда тебе 99, праздновать 100?» — задался вопросом он.

Ранее в «Зените» подвели итоги сезона-2024/2025, который в команде считали юбилейным. «Стратегия Клуба на сотый сезон остается неизменной: "Зенит" — чемпион», — отмечалось в сообщении. Таким образом, юбилей команды был перенесен на следующий сезон.

В год столетия клуба «Зенит» не смог завоевать ни одного трофея. Сине-бело-голубые заняли второе место в РПЛ, вылетели в Финале Пути РПЛ Кубка России и не смогут принять участие в Суперкубке.