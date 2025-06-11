Губернатор высказался об аресте мэра Красноярска

Котюков: Управленческая команда Красноярска переживает не лучшие времена

Управленческая команда города Красноярска, очевидно, переживает не лучшие времена. Об этом, комментируя арест мэра города Владислава Логинова, заявил губернатор Красноярского края. Видеозапись его выступления на встрече с руководством города опубликована в Telegram-канале краевого правительства.

«Управленческая команда в городе переживает, очевидно, не лучшие времена. Но вместе с тем нужно понимать, что никто ответственности с каждого из вас за работу города не снимал. Все, что было намечено, должно выполнять, (...) город должен жить», — высказался глава региона.

Он заявил, что никакие реализуемые в Красноярске проекты не должны останавливаться. Котюков также потребовал от заместителей мэра работать без сбоев, несмотря на арест градоначальника.

Ранее в Красноярске назначили исполняющего обязанности главы города после ареста мэра Логинова — им стал его первый заместитель Алексей Шувалов. Новый глава города заявил, что прежде всего в Красноярске нужно качественно выполнить планы дорожного ремонта и благоустройства, а также подготовить город к отопительному сезону, а школы и детсады — к новому учебному году.

Логинова задержали 9 июня и перевезли в Москву. Чиновника обвинили во взятках на сумму 180 миллионов рублей. Суд арестовал бывшего мэра города до 4 августа 2025 года. Показания на градоначальника дали его подчиненные, среди них советник Артур Арутюнян, оказавшийся под следствием за махинации с торгами. Также против мэра дали показания его бывший заместитель Алексей Давыдов и задержанный по делу о картельном сговоре экс-глава компании «Промстрой» Декард Ханагян.