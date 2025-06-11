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11:12, 11 июня 2025Россия

Губернатор высказался об аресте мэра Красноярска

Котюков: Управленческая команда Красноярска переживает не лучшие времена
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Управленческая команда города Красноярска, очевидно, переживает не лучшие времена. Об этом, комментируя арест мэра города Владислава Логинова, заявил губернатор Красноярского края. Видеозапись его выступления на встрече с руководством города опубликована в Telegram-канале краевого правительства.

«Управленческая команда в городе переживает, очевидно, не лучшие времена. Но вместе с тем нужно понимать, что никто ответственности с каждого из вас за работу города не снимал. Все, что было намечено, должно выполнять, (...) город должен жить», — высказался глава региона.

Он заявил, что никакие реализуемые в Красноярске проекты не должны останавливаться. Котюков также потребовал от заместителей мэра работать без сбоев, несмотря на арест градоначальника.

Ранее в Красноярске назначили исполняющего обязанности главы города после ареста мэра Логинова — им стал его первый заместитель Алексей Шувалов. Новый глава города заявил, что прежде всего в Красноярске нужно качественно выполнить планы дорожного ремонта и благоустройства, а также подготовить город к отопительному сезону, а школы и детсады — к новому учебному году.

Логинова задержали 9 июня и перевезли в Москву. Чиновника обвинили во взятках на сумму 180 миллионов рублей. Суд арестовал бывшего мэра города до 4 августа 2025 года. Показания на градоначальника дали его подчиненные, среди них советник Артур Арутюнян, оказавшийся под следствием за махинации с торгами. Также против мэра дали показания его бывший заместитель Алексей Давыдов и задержанный по делу о картельном сговоре экс-глава компании «Промстрой» Декард Ханагян.

ЖЗЛ
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