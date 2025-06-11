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07:34, 11 июня 2025Россия

Исполняющим обязанности арестованного мэра Красноярска стал его заместитель

В Красноярске назначили Шувалова исполняющим обязанности мэра после его ареста
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красноярске назначили исполняющего обязанности главы города после ареста мэра Владислава Логинова — им стал его первый заместитель Алексей Шувалов. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии.

Исполняющим обязанности Шувалов назначен согласно уставу Красноярска. Он гласит, что к осуществлению полномочий главы города приступает его заместитель, который имеет наибольший стаж пребывания в этой должности.

«Во время встречи с губернатором региона были поставлены четкие задачи, которые мы продолжим планомерно реализовывать. Главное – стабильность в городе, работа по проектам развития без остановок с пониманием ответственности перед жителями», — приводятся в сообщении слова Шувалова.

Новый глава города заявил, что прежде всего в Красноярске нужно качественно выполнить планы дорожного ремонта и благоустройства, а также подготовить город к отопительному сезону, а школы и детсады — к новому учебному году.

Логинова задержали 9 июня и перевезли в Москву. Чиновника обвинили во взятках на сумму 180 миллионов рублей. Суд арестовал бывшего мэра города до 4 августа 2025 года. Показания на градоначальника дали его подчиненные, среди них советник Артур Арутюнян, оказавшийся под следствием за махинации с торгами. Также против мэра дали показания его бывший заместитель Алексей Давыдов и задержанный по делу о картельном сговоре экс-глава компании «Промстрой» Декард Ханагян.

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