Миф о риске рака из-за популярного бытового электроприбора развенчали

Онколог Марио развенчал миф о риске развития рака из-за микроволновой печи

Существует мнение, что микроволновая печь увеличивает риск развития рака. Хирург-онколог Хорхе Карденас Марио в беседе с изданием El Universo развенчал этот миф.

Марио заявил, что нет никаких научных доказательств того, что микроволновка вызывает развитие онкологических заболеваний. По его словам, печь сконструирована таким образом, чтобы волны всегда оставались внутри нее. «Пока дверца правильно закрыта и не повреждена, риска нет», ─ уточнил он.

Несмотря на это, врач призвал соблюдать осторожность при использовании этого популярного бытового электроприбора. Так, по его словам, некоторые материалы, из которых изготавливаются контейнеры для еды, при нагревании выделяют вредные для здоровья вещества.

Ранее онколог Владимир Ивашков рассказал женщинам, как с помощью питания снизить риск развития рака груди. Он призвал включить в рацион авокадо и орехи.