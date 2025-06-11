Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:02, 11 июня 2025Путешествия

Пассажиры рейса из Европы отправились в 32-часовое путешествие «в никуда»

Самолет Condor вернулся в точку вылета после трех неудачных попыток приземления
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажиры авиакомпании Condor отправились в 32-часовое путешествие «в никуда» — самолету в Европе пришлось вернуться в точку вылета после трех неудачных попыток приземления. Подробностями истории поделился портал One Mile At A Time.

Уточняется, что инцидент с рейсом из Швейцарии в Грецию произошел 24 мая, однако известно о нем стало только в июне. Посадку лайнера на острове Крит осложнил сильный ветер, и пилоты приняли решение развернуться и полететь в Афины.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Людям по всему миру удается летать на самолетах бесплатно. Как такое возможно?
Людям по всему миру удается летать на самолетах бесплатно. Как такое возможно?
5 декабря 2024

Там воздушное судно дозаправили, и примерно через 2,5 часа самолет второй раз попытался сесть в точке назначения. Однако и в этот раз пилоты потерпели неудачу из-за погодных условий и посадили лайнер на близлежащем острове Кос, а затем пассажиров и экипаж перевезли на ночевку в город Салоники.

На следующий день пилоты предприняли третью попытку сесть на Крите, но самолет снова оказался в зоне ожидания из-за ветра. В итоге они сменили курс на Афины, а затем вернулись в Цюрих более чем через сутки после вылета оттуда.

Представители Condor заявили, что из-за экстремальных погодных условий и сильного ветра взлеты и посадки в аэропорту Крита были возможны лишь в ограниченном объеме. Как пишет издание, всего за время путешествия самолет садился пять раз. Пассажирам за все это время предложили лишь стакан воды.

В марте похожая ситуация произошла с рейсом Eurowings из немецкого Дюссельдорфа в норвежский Тромсе. Его пассажиры провели восемь часов в небе и тоже вернулись в аэропорт вылета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В этом главная печаль». Почему НАТО исключает упоминания Украины из документов и с чем это связано?

    Стоимость нефти подскочила до максимума за полтора месяца

    На Украине отменили закупку оборудования для разгона демонстраций

    Суд освободил от наказания осужденного на 12 лет бывшего главу российского банка

    Россиянка решила поплавать в море на отдыхе в Таиланде и оказалась в реанимации

    Казахстанского рэпера потребовали не пускать в Россию из-за поддержки ВСУ

    Для путешествующих самолетами россиян откроется уникальная возможность

    Основательницу «Медузы» объявили в России в розыск

    В Польше восхитились российской ракетой Х-101

    Бывшего адвоката оппозиционного экс-мэра Урлашова отправили под арест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости