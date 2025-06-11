Пассажиры рейса из Европы отправились в 32-часовое путешествие «в никуда»

Самолет Condor вернулся в точку вылета после трех неудачных попыток приземления

Пассажиры авиакомпании Condor отправились в 32-часовое путешествие «в никуда» — самолету в Европе пришлось вернуться в точку вылета после трех неудачных попыток приземления. Подробностями истории поделился портал One Mile At A Time.

Уточняется, что инцидент с рейсом из Швейцарии в Грецию произошел 24 мая, однако известно о нем стало только в июне. Посадку лайнера на острове Крит осложнил сильный ветер, и пилоты приняли решение развернуться и полететь в Афины.

Там воздушное судно дозаправили, и примерно через 2,5 часа самолет второй раз попытался сесть в точке назначения. Однако и в этот раз пилоты потерпели неудачу из-за погодных условий и посадили лайнер на близлежащем острове Кос, а затем пассажиров и экипаж перевезли на ночевку в город Салоники.

На следующий день пилоты предприняли третью попытку сесть на Крите, но самолет снова оказался в зоне ожидания из-за ветра. В итоге они сменили курс на Афины, а затем вернулись в Цюрих более чем через сутки после вылета оттуда.

Представители Condor заявили, что из-за экстремальных погодных условий и сильного ветра взлеты и посадки в аэропорту Крита были возможны лишь в ограниченном объеме. Как пишет издание, всего за время путешествия самолет садился пять раз. Пассажирам за все это время предложили лишь стакан воды.

В марте похожая ситуация произошла с рейсом Eurowings из немецкого Дюссельдорфа в норвежский Тромсе. Его пассажиры провели восемь часов в небе и тоже вернулись в аэропорт вылета.

