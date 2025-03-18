Пассажиры провели восемь часов в небе на борту рейса «в никуда» и вернулись

PYOK: Борт Eurowings не смог сесть в Норвегии из-за ветра и вернулся в Германию

Пассажиры самолета Eurowings провели восемь часов в небе на борту рейса «в никуда» и вернулись в аэропорт вылета. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что борт со 120 пассажирами вылетел из немецкого Дюссельдорфа в норвежский Тромсе утром 15 марта и почти добрался до пункта назначения. Однако из-за сильного ветра посадка была невозможна, из-за чего самолет перенаправили в Финляндию. Там пассажиры провели еще час, не покидая борт.

Вскоре Eurowings вновь вылетел в Тромсе, но и вторая попытка сесть не удалась из-за погодных условий. Тогда пилоты решили вернуться в авиагавань вылета. Пассажиров разместили в гостиницах, на следующее утром они смогли благополучно добраться до Норвегии.

Ранее самолет американской авиакомпании Delta Airlines задел крылом взлетно-посадочную полосу при повторной посадке в американском аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Всего на борту было 80 человек, никто из них не пострадал.