Американский самолет задел крылом полосу при посадке в аэропорту

NYP: Самолет задел крылом полосу при посадке в аэропорту Нью-Йорка

Самолет американской авиакомпании Delta Airlines задел крылом взлетно-посадочную полосу при повторной посадке в американском аэропорту Ла-Гуардия в городе Нью-Йорк. Об этом сообщает издание New York Post (NYP) со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и заявление авиакомпании.

«Крыло самолета Delta Airlines задело ВПП аэропорта Ла-Гуардия во время неуклюжей посадки», — отмечает издание. Также уточняется, что рейс направлялся обратно в город Джексонвилл, когда пилот попытался зайти на второй круг.

Всего на борту было 80 человек, никто из них не пострадал.

Ранее в аэропорту города Марана в штате Аризона столкнулись два самолета. Столкновение двух легкомоторных самолетов — Lancair 360 MK II и Cessna 172S — произошло вблизи взлетно-посадочной полосы утром в среду, 19 февраля. Один из них упал и загорелся, а другому удалось успешно приземлиться. В результате авиакатастрофы погибли два человека.