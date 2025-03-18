Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 18 марта 2025Путешествия

Американский самолет задел крылом полосу при посадке в аэропорту

NYP: Самолет задел крылом полосу при посадке в аэропорту Нью-Йорка
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Самолет американской авиакомпании Delta Airlines задел крылом взлетно-посадочную полосу при повторной посадке в американском аэропорту Ла-Гуардия в городе Нью-Йорк. Об этом сообщает издание New York Post (NYP) со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и заявление авиакомпании.

«Крыло самолета Delta Airlines задело ВПП аэропорта Ла-Гуардия во время неуклюжей посадки», — отмечает издание. Также уточняется, что рейс направлялся обратно в город Джексонвилл, когда пилот попытался зайти на второй круг.

Всего на борту было 80 человек, никто из них не пострадал.

Ранее в аэропорту города Марана в штате Аризона столкнулись два самолета. Столкновение двух легкомоторных самолетов — Lancair 360 MK II и Cessna 172S — произошло вблизи взлетно-посадочной полосы утром в среду, 19 февраля. Один из них упал и загорелся, а другому удалось успешно приземлиться. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что администрация Трампа рассматривает возможность признать Крым российским. Киев считает это красной линией

    Москвичам назвали срок таяния снега

    Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в топе с голым животом

    Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ в лесных массивах Курской области

    Путин лично поздравил Белоусова с Днем Рождения

    Москвичей предупредили о возвращении зимних морозов

    Дело экс-замминистра обороны России Тимура Иванова отказались передавать в Мособлсуд

    В ХАМАС назвали решение Нетаньяху об атаке на Газу приговором заложникам

    ВС России захватили турецкий Kirpi II

    Россиянка побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше