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07:42, 20 февраля 2025Мир

В США столкнулись два самолета

В аризонском аэропорту Марана столкнулись два самолета, два человека погибли
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

В аэропорту города Марана в штате Аризона столкнулись два самолета. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Столкновение двух легкомоторных самолетов — Lancair 360 MK II и Cessna 172S — произошло вблизи взлетно-посадочной полосы утром в среду, 19 февраля. Один из них упал и загорелся, а другому удалось успешно приземлиться. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Ранее два пассажирских самолета столкнулись при рулении в аэропорту американского города Сиэтл. Отмечается, что борт японских авиалиний задел самолет компании Delta. Из-за столкновения двух лайнеров были приостановлены некоторые вылеты.

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