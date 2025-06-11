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08:18, 11 июня 2025Мир

Россия решила запустить переговоры с США о возобновлении авиасообщения

Дарчиев: РФ рассчитывает начать с США переговоры о возобновлении авиасообщения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: John McArthur / Unsplash

Россия рассчитывает в ближайшее время начать с США переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Он напомнил, что авиасообщение было прервано со стороны Вашингтона в 2022 году. В свою очередь, Москва приняла в ответ аналогичные меры.

Кроме того, отметил дипломат, Россия ведет с США предметный разговор об упрощении выдачи виз.

На переговорах российских и американских представителей, которые прошли 27 февраля в Стамбуле, Россия предложила восстановить прямое авиасообщение между двумя странами. При этом на сайте Госдепа США о предложенной инициативе ничего не упоминалось. В то же время издание Politico указало, что в схеме есть большая проблема, поскольку Европейский союз (ЕС) не заинтересован в этом, а без Европы российским перевозчикам будет непросто летать в США.

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