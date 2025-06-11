Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:16, 11 июня 2025Культура

Шевчук приехал на похороны сооснователя «Аквариума»

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук приехал на прощание с сооснователем «Аквариума» Гуницким
Ольга Коровина

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук прибыл на прощание с сооснователем «Аквариума» Анатолием «Джорджем» Гуницким. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка».

Траурная церемония проходит 11 июня в крематории в Санкт-Петербурге. Известно, что поминки запланированы на 14:00 и состоятся в местном клубе FishFabrique.

Об уходе Гуницкого сообщалось в четверг, 5 июня. Как рассказал лидер коллектива «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан Минюстом России иностранным агентом), сооснователя рок-группы не стало на 72-м году жизни. Причиной называется продолжительная борьба с онкологическим заболеванием.

Ранее Шевчук высказался об ушедшем Гуницком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Узбекистан заявил о грубом отношении к своим гражданам в России. В Ташкенте считают, что их не уважают. Что ответила Москва?

    В Сумах прогремел взрыв

    Продавец клубники устроил стрельбу на чемпионате России по хоккею на траве

    ВСУ повредили два фельдшерско-акушерских пункта в российском регионе

    В Госдуме подтвердили число переданных Украиной тел российских бойцов

    Мужчины накачали наркотиками и изнасиловали двух девочек в Москве

    В одной стране Центральной Азии начали борьбу с мигрантами

    Шевчук приехал на похороны сооснователя «Аквариума»

    Медвежонок ворвался в дом престарелых и поплатился

    В России отреагировали на поездку Вучича на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости