Шевчук приехал на похороны сооснователя «Аквариума»

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук приехал на прощание с сооснователем «Аквариума» Гуницким

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук прибыл на прощание с сооснователем «Аквариума» Анатолием «Джорджем» Гуницким. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка».

Траурная церемония проходит 11 июня в крематории в Санкт-Петербурге. Известно, что поминки запланированы на 14:00 и состоятся в местном клубе FishFabrique.

Об уходе Гуницкого сообщалось в четверг, 5 июня. Как рассказал лидер коллектива «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан Минюстом России иностранным агентом), сооснователя рок-группы не стало на 72-м году жизни. Причиной называется продолжительная борьба с онкологическим заболеванием.

Ранее Шевчук высказался об ушедшем Гуницком.