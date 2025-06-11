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13:08, 11 июня 2025Спорт

Тарпищев оценил шансы россиян победить на Уимблдоне-2025

Тарпищев счел, что у россиян нет шансов победить на Уимблдоне-2025
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы россиян победить на Уимблдоне-2025. Его слова приводит ТАСС.

Тарпищев счел, что у россиян нет шансов победить на Уимблдоне. «В паре Мирра Андреева и Диана Шнайдер могут что-то показать, но в одиночке в травяном сезоне мало кто имеет шансы на крупный успех», — рассказал он.

В 2025 году Уимблдон пройдет 30 июня по 13 июля. Список участников турнира станет известен 27 июня.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев объяснил неудачные выступления на турнирах «Большого шлема». «Мы не так хороши, как Федерер, Надаль, Джокович или Маррей, и пока не так хороши, как Синнер и Алькарас», — заявил он.

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