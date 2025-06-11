Украинский БПЛА сбили над российским приграничным регионом

Минобороны доложило о сбитом над Белгородской областью украинском БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили над Белгородской областью. Об этом доложило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что дрон в приграничье был ликвидирован дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) около 07:00.

Других подробностей об инциденте в Минобороны не привели.

До этого стало известно, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде пострадал восьмилетний ребенок. У мальчика диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

Кроме того, в результате падения обломков дрона в нескольких местах загорелась сухая растительность. При этом возгорания были быстро ликвидированы.

Еще раньше в Курске украинский беспилотник рухнул на школьный двор. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.