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18:21, 11 июня 2025Бывший СССР

В МИД объяснили «неуемным бредом» одно решение Санду

Захарова: Решение властей Молдавии о закрытии Русского дома — неуемный бред
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Решение властей Молдавии о закрытии Русского дома в Кишиневе является неуемным бредом. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в среду, 11 июня.

«Русский дом объявлен источником дезинформации (...) Обвинили его в пропаганде, подрывной деятельности. Какой-то просто неуемный бред, правда. Абсурдность подобных измышлений очевидна», — заявила дипломат.

В феврале МИД Молдавии прекратил действие совместного с Россией соглашения о функционировании культурных центров. Это произошло на фоне новостей о падении двух дронов на юге республики. Документ предусматривал работу Русского дома при Россотрудничестве в Кишиневе.

В апреле в Киргизии спецслужбы задержали в городе Ош сотрудницу Русского дома Наталью Секерину по подозрению в вербовке наемников.

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