Бывший футболист клубов РПЛ рассказал о предвзятом судействе в Грозном

Бывший футболист Панюков: В Грозном домашнее судейство, это было всегда

Бывший футболист «Урала» и «Динамо» Андрей Панюков высказался о судействе матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в Грозном. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению игрока, рефери там предвзяты, а соперникам местного «Ахмата» очень трудно рассчитывать на положительный результат. «Судейство домашнее. Это было всегда. Был бы я профессиональным футболистом, такого не сказал. Но сейчас я могу себе позволить это», — заявил Панюков.

31 мая «Ахмат» на своем поле обыграл «Урал» (2:0) в ответном стыковом матче за право остаться в РПЛ и сохранил прописку в элитном дивизионе. Позже Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала, что гол «Урала» в ворота «Ахмата» был отменен ошибочно.

Последним профессиональным клубом 30-летнего Панюкова был белорусский БАТЭ. С 2024 года он выступает в Медиалиге.