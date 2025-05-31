«Ахмат» обыграл «Урал» в стыковом матче и сохранил прописку в РПЛ

«Ахмат» обыграл «Урал» во втором стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Георгий Мелкадзе (с пенальти) и Даниил Зорин.

Первая встреча команд окончилась со счетом 2:1 в пользу «Урала». Таким образом, по результатам двух матчей «Ахмат» сохранил прописку в РПЛ.

Ранее в РПЛ вернулся «Сочи». В стыковых матчах команда оказалась сильнее «Пари Нижний Новгород».

Новый сезон РПЛ начинается 18 июля. В сезоне-2024/2025 чемпионом страны впервые стал «Краснодар».