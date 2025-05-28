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19:39, 28 мая 2025Спорт

«Урал» победил «Ахмат» в первом матче за право выступать в РПЛ

«Урал» победил «Ахмат» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» одержал победу над грозненским «Ахматом» в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Счет на 21-й минуте открыл игрок «Ахмата» Георгий Мелкадзе. На 50-й минуте Мартин Секулич сравнял счет. Через девять минут он сделал дубль, реализовав пенальти.

Ответная встреча пройдет 31 мая в Грозном.

Первые две команды по итогу сезона в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) напрямую прошли в РПЛ. Ими стали калининградская «Балтика» и «Торпедо». Еще два участника первого дивизиона чемпионата страны определятся по итогу стыковых матчей.

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