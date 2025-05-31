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19:06, 31 мая 2025Спорт

«Сочи» вернулся в РПЛ

«Сочи» обыграл «Пари Нижний Новгород» в стыковом матче и вернулся в РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Сочи» обыграл «Пари Нижний Новгород» во втором стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голом отметился Кирилл Заика, дубль на счету Мартин Крамарич. У хозяев пенальти реализовал Хуан Босельи.

В первом матче победу одержал «Пари НН» (2:1). Таким образом, по сумме двух встреч «Сочи» вернулся в РПЛ.

«Сочи» занял пятое место в Первой лиге, но получил право сыграть в стыковых матчах. Это произошло из-за того, что занявший третью строчку новороссийский «Черноморец» не получил лицензию.

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