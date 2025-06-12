Черчесов: Журналисты хвалят молодых футболистов, а потом их не узнать

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о негативном влиянии журналистов на молодых футболистов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению специалиста, работники СМИ часто хвалят юных игроков, после чего тех становится не узнать. «Как говорил покойный Виктор Прокопенко: "Футболиста надо вовремя схватить за ноги и спустить с небес на землю"», — отметил Черчесов.

Специалист также отказался называть фамилии молодых российских футболистов, которые могли бы заиграть в Европе. «Скажу, что футболисты европейского склада есть. В плане техники, в плане качества», — добавил он.

В марте прошлого года Черчесов назвал лучшего российского футболиста. По его мнению, это полузащитник «Монако» Александр Головин.